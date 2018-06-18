Минобороны: военная подготовка студентов вузов не снизится после отмены военных кафедр

Заместитель министра обороны России, статс-секретарь Николай Панков заявил, что в результате реформирования военных кафедр в вузах, подготовка студентов в этой области не будет снижена, передает РИА «Новости».

Он отметил, что предложение реформирования военных кафедр согласовывалось с ректорским сообществом, а подготовленный по итогам обсуждения законопроект не получил ни одного замечания.

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«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса… Не предполагается сокращать военную подготовку студентов», — сказал Панков.

Он также подчеркнул, что объемы военной подготовки растут, поэтому преподаватели военных кафедр не потеряют свои рабочие места.

Ранее СМИ сообщили, что Минобороны планирует изменить правила призыва на службу в армии.