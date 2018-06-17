В ДНР обвинили ВСУ в организации «сафари» на людей
Начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские военные организовали «охоту на людей» в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.
По его словам, «коммерческая охота на людей», или «сафари», есть «прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям».
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Он также добавил, что у разведки ДНР есть доказательства того, что несколько граждан из стран западной Европы заплатили командованию ВСУ денежные средства для участия в «охоте».
Ранее в ДНР заявили об испытании ВСУ американской системы разведки в Донбассе.