Президент Латвии: США не смогут защитить Европу от России

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от «ряда вызовов, включая Россию». Об этом сообщает портал TVnet.

По его словам, в настоящее время НАТО сталкивается с различными проблемами, такими как нестабильность в Сирии и Северной Африке и на Востоке, где Россия «демонстрирует свои военные мускулы».

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Он также подчеркнул, что Европе необходимо укреплять как «жесткую безопасность», так и «мягкую безопасность», в частности, борьбу с гибридными угрозами.

Ранее Вейонис заявил, что российские ракетные стрельбы в Балтийском море являются в некоторой степени провокацией для НАТО.