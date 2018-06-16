СМИ: Пентагон признал превосходство Ми-17 над вертолетами США

В докладе генерального инспектора Пентагона говорится, что американские вертолеты UH-60 A+ Black Hawk менее эффективны, нежели российские Ми-17. Об этом сообщает The Drive.

Доклад был подготовлен на фоне планируемого замещения Ми-17 на Black Hawk в Афганистане.

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Отмечается, что Ми-17 обладает почти в два раза большей грузоподъемностью, чем у американского вертолета. Переход на UH-60A + Black Hawk может ограничить возможность проведения операций на всей территории Афганистана.

В 2019 году США планируют поставить в Афганистан почти 160 вертолетов Black Hawk.

Ранее сообщалось, что российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира.