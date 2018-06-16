Украина проиграла соревнования по танковому биатлону из-за проблем с языком и танками

Команда Украины заняла последнее место на соревнованиях по танковому биатлону Strong Europe Tank Challenge. Об этом рассказал участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной поражения стали незнание специфики НАТО, проблемы с иностранным языком и тактикой.

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Также танкист отметил плохое состояние новых танков ВСУ Т-84 «Оплот».

«Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась», — сказал Багаев.

Ранее бывший военный ВСУ рассказал о плохом состоянии украинской армии.