Украинский генерал Лопата призвал выкопать канал на границе с Крымом

Украинский генерал, бывший начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата призвал превратить Крым в остров, выкопав канал на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так он предложил бороться с «доминированием» России в акватории крымских вод.

«Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», — сказал Лопата.

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По словам генерала, канал должен быть около 100 м в ширину, по нему должны проходить высокотоннажные суда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в «потере» Крыма виновен его предшественник на посту Барак Обама.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.