Times: НАТО разрушено в политическом плане

В преддверии следующего саммита НАТО в Брюсселе Североатлантический альянс столкнулся с парадоксом: с военной точки зрения НАТО в хорошем состоянии, но с политической — альянс разрушен. Об этом пишет колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас.

Лукас отмечает, что миссия НАТО в Восточной Европе — это сдерживание военной агрессии России. Однако силы для этого сдерживания у военного альянса в странах Балтии не такие значительные, указывает автор. Так, военный контингент на этой территории составляет всего несколько тысяч человек из 25 стран, но без систем ПВО и поддержки флота.

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Между тем напуганные Россией, Финляндия и Швеция, которые не входят в НАТО, увеличивают расходы на оборону, повышают уровень своей готовности и выстраивают тесные связи с США. Как пишет Лукас, настроение в западном альянсе довольно нервное, но в этом повинен не президент России Владимир Путин, а президент США Дональд Трамп.

Вероятно, что до конца года Трамп надеется повторить с Путиным опыт успешной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, добавляет колумнист The Times. По его словам, существует вероятность, что «капризы» Трампа могут привести к разрушению НАТО и сигналу Кремлю, который решит, что Соединенные Штаты более не намерены воевать за своих друзей.

Ранее сообщалось, что российская сторона будет учитывать планы НАТО на восточном направлении.