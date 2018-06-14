Эрдоган допустил участие Турции в разработке С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в разработке российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber.

По его словам, Россия предоставила Турции кредит на комплексы С-400 на выгодных условиях.

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«Мы примем участие в совместном производстве на втором и третьем этапе работы. Возможно, мы будем вместе разрабатывать С-500», — сказал Эрдоган.

Как отмечает газета Milliyet, турецкий президент сказал, что сделал такое предложение президенту России Владимиру Путину, однако не сообщил его ответе.

Ранее Эрдоган рассказал, когда Турция применит российские ЗРК С-400.