Эрдоган рассказал, когда Турция применит российские ЗРК С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция применит российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «в случае необходимости», пишет газета Hurriyet.

«Мы не просто будем покупать С-400 и размещать их в хранилища. Мы будем использовать их в случае необходимости», — сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер отметил, что С-400 являются «средствами защиты» и поэтому национальная армия будет использовать их для обороны. Эрдоган подчеркнул, что турецкие власти «устали» зависеть от решения американских властей по поставкам ЗРК. По его словам, «привлекательное» предложение о поставках российских С-400 пришло в тот момент, когда Вашингтон отказался продавать Турции свои ЗРК.

Эрдоган добавил, что российская сторона также предложила «хорошие условия кредитования».

Ранее сообщалось, что в Турции подтвердили намерение купить у России С-400, несмотря на возможные санкции.