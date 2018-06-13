В сирийском Хомсе обнаружен тайник с боеприпасами боевиков

В сирийской провинции Хомс в восточной части населенного пункта Умм-Шаршух обнаружен тайник с боеприпасами боевиков, сообщается на странице Министерства обороны России в фейсбуке.

По заявлению Центра по примирению враждующих сторон, в тайнике были найдены 52 ручных противотанковых гранатомета, три реактивных кумулятивных мины и более 8,5 тыс. боеприпасов для различных видов вооружения. Отмечается, что в восточной части населенного пункта Кафер-Лаха российские саперы также обезвредили 35 мин и 21 самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) предотвратили прорыв боевиков на юге провинции Хомс, которые следовали в сторону Пальмиры.