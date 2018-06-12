В Киеве заявили о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами в подконтрольном украинским силовикам Торецке, передает РИА «Новости».

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%», — говорится в сообщении.

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В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что дамба была повреждена еще в 2016 году.

«Еще в 2016 году в результате артобстрелов дамба шламонакопителя была повреждена. Однако ремонтные работы из-за боевых действий решением Объединенного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон были практически сразу приостановлены», — сказали в пресс-службе Госкомэкополитики ДНР.

В комитете добавили, что прорыв дамбы может иметь «чудовищные последствия для окружающей среды» и представлять «прямую угрозу здоровью и жизни людей».