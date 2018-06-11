В Киеве в военном институте произошло массовое отравление курсантов

В Киеве в Военном институте телекоммуникаций и информатизации произошло массовое отравление, сообщается на странице генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в фейсбуке.

«11 июня 2018 года около 08.30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту», — говорится на странице ВСУ.

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Отмечается, что всем пожаловавшимся на недомогания курсантам оказали необходимую медицинскую помощь. Число отравившихся не уточняется. Также не приводятся версии произошедшего.

В данный момент начата служебная проверка для выяснения причин инцидента.

Ранее сообщалось, что на Украине произошло массовое отравление в школе в Черкассах.