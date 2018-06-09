СМИ: Минобороны планирует изменить правила призыва на службу в армии

В министерстве обороны России прорабатывают изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» и в положении о призыве, пишет газета «Известия».

По данным газеты, нынешней осенью молодые люди, которых признали ограниченно годными к службе, получат право пройти повторную медицинскую комиссию. В издании считают, что новое правило окажется актуальным для тех, кто хочет связать свою жизнь с армией, а также для тех, кто поступает в военные учебные заведения.

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Также будут уточнены правила, по которым ведется отчет срока службы в рядах Вооруженных сил. Согласно нововведениям, всех призывников разделят на новобранцев, которые не имеют воинского звания и находятся в запасе, и призывников, которые имеют воинские звания, но не числятся в запасе.

Для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. Для второй категории граждан началом срока службы будет считаться день приказа военкома о направлении в воинскую часть.

Отмечается, что поправки могут быть окончательно оформлены и одобрены к июлю нынешнего года.

Ранее сообщалось, что правительство предложило отменить военные кафедры в вузах.