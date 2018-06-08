В Сирии более 330 беженцев вернулись в свои дома

Начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что за сутки более 330 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 204 человека, в Восточную Гуту — 117 человек», — сказал Цыганков.

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По его словам, в настоящее время стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб».

Он также добавил, что мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что более 340 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута.

Как отмечалось, улучшение гуманитарной ситуации способствует возвращению людей.