В Сирии более 340 беженцев вернулись в свои дома
Начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что за сутки более 340 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом сообщает РИА «Новости».
«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 217 человек, в Восточную Гуту — 124 человека», — сказал Цыганков.
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По его словам, в настоящее время стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб».
Он также добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 326 сирийцам.
Ранее сообщалось, что более 370 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута.
Как отмечалось, улучшение гуманитарной ситуации способствует возвращению людей.