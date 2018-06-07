Аваков: Донбасс будет возвращен в ходе полицейской операции

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Донбасс будет возвращен украинской стороне в ходе полицейской операции. Об этом министр заявил во время трансляции МВД страны в фейсбуке.

По словам Авакова, процесс возвращения региона в состав Украины не является простым, это будет сложная операция, не военная, которая будет включать в себя несколько компонентов.

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«Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения вооруженных сил», — заявил Аваков.

Он отметил, что для осуществления такой операции будет достаточно 2 тыс. миротворцев ООН.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможных провокациях на Донбассе во время ЧМ-2018.