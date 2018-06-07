В Британию раньше намеченного срока прибыли истребители F-35

Британские ВВС пополнили четыре американских истребителя пятого поколения F-35B Lightning, они прибыли на базу в графстве Норфолк на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщается на сайте ВВС.

«Передовые истребители, которые теперь принадлежат Британии, прибыли в свой новый дом в Норфолке. Они коснулись земли этим вечером после трансатлантического перелета из США», — говорится на сайте военного ведомства.

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В общей сложности Великобритания планирует закупить 138 истребителей данного типа. До 2021 года власти страны обязались потратить 12 млрд фунтов стерлингов на новые военные самолеты.

Ранее в главном контрольно-бюджетном управлении (GAO) США заявили об обнаружении у F-35 более 960 проблем.