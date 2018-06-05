В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила об ухудшении ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель руководителя миссии Александр Хуг, передает РИА «Новости».

«Ситуация с безопасностью ухудшилась в мае этого года, и она остается по-прежнему крайне непредсказуемой сейчас в начале июня… С 28 мая и до сегодня показатель количества нарушений режима прекращения огня менялся от 400 за сутки до более чем 1,7 тысячи. Это крайне беспокоящий показатель, потому что последнее время количество нарушений еще не опускалось ниже трехзначных цифр», — сказал Хуг.

По его словам, за прошедшую неделю сотрудниками миссии было зафиксировано около 133 случаев применения тяжелого вооружения.