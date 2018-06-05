Умер экс-министр обороны США

Бывший глава минобороны США Фрэнк Карлуччи скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Как отмечается, действующий министр обороны США Джеймс Мэттис выразил свои соболезнования в связи со смертью Карлуччи.

По его словам, Карлуччи до того, как стал главой минобороны, прошел «трудный путь» от лейтенанта ВМС США до замдиректора ЦРУ. Также от занимал ряд других должностей в минобороны до назначения на пост министра обороны США.

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Он также добавил, что Карлуччи стал министром обороны США в 1987 году, «под конец холодной войны».

Ранее сообщалось, что умер подполковник Советской армии Станислав Петров, предотвративший ядерную войну в 1983 году.