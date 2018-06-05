Почти 68 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что более 67,6 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 67 тысяч 685 жителей Восточной Гуты», — сказал Цыганков.

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По его словам, улучшение гуманитарной ситуации способствует возвращению людей.

Он также добавил, что подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии проводят разминирование района Восточный Каламун.

Ранее сообщалось, что за сутки почти 360 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута.