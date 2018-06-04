Во Владивостоке появилась улица, названная в честь погибшего летчика Филипова

Во Владивостоке появилась улица, названная в честь погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Пилот российского Су-25 Роман Филипов был сбит боевиками в Сирии из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля.

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Как отмечается, название улице было присвоено по итогам заседания комиссии по городской топонимике.

«…в районе улицы Русская (от здания № 73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый - полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл) — ул. Майора Филипова, Героя Российской Федерации, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии», — говорится в заявлении властей.

Ранее президент России Владимир Путин 23 февраля вручил «Золотую Звезду» Героя России родственникам Филипова.