Коалиция США начала вторую фазу операции по зачистке границы Сирии от ИГ

Коалиция во главе с США приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака против террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По данным ведомства, «сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции «Облава».

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Как отмечается, данная операция направлена «на зачистку границы от ИГ».

В свою очередь иракские силы безопасности усилили свое присутствие на границе с Сирией, чтобы предотвратить побег членов ИГ в Ирак.

Ранее спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк прокомментировал задержание пятерых лидеров группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.