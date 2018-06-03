Военные России раздали более 5 тонн продуктов в Сирии

Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Адамис заявил, что российские военные из центра раздали более пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Местным жителям выдали продукты первой необходимости — консервы, крупу, воду, а также гигиенические наборы. Всего было роздано более пяти тонн продуктов», — сказал Адамис.

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По его словам, раздавать гуманитарную помощь помогали студенты Университета Дамаска.

Ранее представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов заявил, что российские военные из центра совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи в пригороде Дамаска.