В Сирии более 300 беженцев вернулись в свои дома

Начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что за сутки почти 360 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 226 человек, в Восточную Гуту — 132 человека», — сказал Цыганков.

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По его словам, в настоящее время «продолжается работа по улучшению гуманитарной обстановки в районе Мухайям эль-Ярмук».

Он также отметил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 131 человеку, в том числе 72 детям.

Ранее сообщалось, что более 67 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой.

Как отмечалось, улучшение гуманитарной ситуации способствует возвращению людей.