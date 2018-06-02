СМИ: Саудовская Аравия готова к военной операции в случае закупки Катаром С-400

Саудовская Аравия готова провести военную операцию против Катара в случае закупки Дохой зенитно-ракетных комплексов С-400 у Москвы. Об этом сообщает Le Monde.

По информации издания, власти Саудовской Аравии направили письмо с соответствующим заявлением президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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В документе выражается озабоченность Эр-Рияда переговорами России и Катара. Отмечается, что установка С-400 нарушит безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и будет способствовать «эскалации» в регионе.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию.