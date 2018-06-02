ОБСЕ не участвует в расследовании крушения MH17

Участники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не принимают участия в расследовании крушения малайзийского Boeing 777, который был сбит в июле 2014 года в небе над Донецком, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передет РИА «Новости».

«У нас есть мандат на осуществление мониторинга. Мы выполняем его с 2014 года и в этом отчете вы увидите, что мы были в районе, где разбился самолет. Мы способствовали предоставлению доступа к месту крушения, чтобы обеспечить извлечение тел и останков. Мы продолжим это делать, если потребуется», — подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос о наличии данных по этому делу он также отметил, что расследование крушения является задачей компетентных органов.

Ранее министр транспорта Малайзии заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности России к катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17.