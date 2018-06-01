Сбитого в Афганистане советского летчика нашли живым

Руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин рассказал о сбитом в Афганистане советском летчике, который выжил и в настоящее время находится на афганской территории, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Востротин не смог назвать имя и фамилию летчика, поскольку это конфиденциальная информация.

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«Был найден российский летчик, сбитый в 80-е годы над территорией Афганистана. Он до сих пор жив. Это очень удивительно», — рассказал Востротин.

Он добавил, что летчику необходима финансовая и административная помощь, а также содействие общественных организаций и работа дипломатов.

Ранее сообщалось, что пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 был найден, находившиеся на борту люди живы.