Пентагон предупредил Асада о последствиях нападения на США в Сирии

Представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Кеннет Маккензи предупредил сирийского президента Башара Асада, что нападение на войска США в Сирии будет «плохой идеей», передает РИА «Новости».

«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции будет плохой идеей», — сказал Маккензи.

Данное заявление представитель вооруженных сил США сделал в ответ на слова Асада о том, что власти Сирии планируют вернуть контроль над всей территорией страны. Сирийский лидер подчеркнул, что это можно будет сделать только военным путем, так как на некоторых территориях находятся вооруженные террористические группировки.