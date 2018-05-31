Посол ЕС в США предрек сложности в создании международной коалиции по Ирану

Посол Европейского союза (ЕС) в США Дэвид О'Салливан заявил, что выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном создаст сложности при создании международной коалиции по решению неядерных вопросов, передает РИА «Новости».

«Одно из главных сожалений европейской стороны — мы опасаемся, что решение США [о выходе из иранской ядерной сделки] еще больше затруднит продвижение по другим вопросам», — сказал О'Салливан.

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Он добавил, что дополнительные сложности могут возникнуть при попытке создать международную коалицию для решения других проблем, связанных с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки 8 мая. Впоследствии американский лидер заявлял, что хочет подписать новое соглашение с Ираном. Сделка, заключенная в 2015 году Россией, Британией, Китаем, Францией, Германией и США по его мнению была неэффективной.

Ранее в российском МИДе заявили, что выход США из иранской сделки лишает Вашингтон оговоренных в ней прав.