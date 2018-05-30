В ХАМАС заявили о достижении перемирия с Израилем

Палестинское военизированное формирование ХАМАС заявило о достижении договоренностей с Израилем по прекращению огня, сообщает Associated Press.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Халил аль-Хая заявил, что после одной из предотвращенных атак израильских ВВС в урегулирование конфликта включился Египет. По его словам, палестинские силы прекратят огонь до тех пор, пока Израиль будет соблюдать перемирие со своей стороны.

Реклама

Министр образования Израиля и лидер одной из фракций кнессета Нафтали Беннет заявил, что соглашение еще не достигнуто.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.