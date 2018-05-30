Трамп предложил кандидата на пост командующего войсками США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера на пост командующего Вооруженными силами США в Афганистане. Об этом сообщает The Hill.

По данным портала, если сенат США утвердит Миллера на данный пост, он также примет командование не боевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

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Как отмечается, в настоящее время генерал Миллер возглавляет Совместного командования спецопераций США.

Ранее Трамп предложил кандидатуру командующего вооруженными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее.