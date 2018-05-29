Израиль нанес самый масштабный удар по Газе за последние четыре года

Израильские военные нанесли удар по объектам, которые связаны с военизированными группировками сектора Газа, передает РИА «Новости» сообщение армии Израиля.

Представители израильской армии утверждают, что удар нанесен в ответ на обстрелы со стороны Палестины. Также военные Израиля заявили, что эта атака стала самой масштабной за последние четыре года.

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«Армия обороны Израиля задействовала авиацию для нанесения ударов по 35 террористическим целям в семи террористических комплексах, принадлежащих террористическим группировкам ХАМАС и «Исламский джихад», — говорится в сообщении израильской армии.

Отмечается, что атака была нанесена по штабам, складам оружия, «военно-морским целям», а также по туннелю, который вел из сектора Газа на территорию Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль согласился на размещение сирийских войск у своей границы.