В Госдуме ответили на заявление Киева о потере управления в граничащих с Крымом районах

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление постпреда украинского президента в Крыму Бориса Бабина о «потере признаков государственного управления» в регионе. Об этом сообщает RT.

По словам Белика, агрессивная линия Киева в политике и стабильность российского полуострова привели к тому, что жители Херсонщины «не позволяют промывать себе мозги». Он также отметил, что официальная пропаганда, осуществляемая Киевом, «дала трещину».

Реклама

«Но жители близлежащих к Крыму районов уже съездили в Крым, все сами посмотрели, и теперь сарафанным радио передается информация о том, как же по-настоящему живет Крым. Оказалось, что вся киевская пропаганда о российском полуострове — наглая ложь», — рассказал Белик.

Он добавил, что режим украинского президента Петра Порошенко оказался перед дилеммой — или посадить в тюрьму жителей области, или продолжать обвинять во всем Россию.

Ранее в Крыму отреагировали на заявление Киева о потере управления в граничащих с Крымом районах.