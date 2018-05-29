В Крыму отреагировали на заявление Киева о потере управления в граничащих с Крымом районах

Зампред правительства Крыма Дмитрий Полонский дал комментарий после заявления постпреда украинского президента в Крыму Бориса Бабина о «потере признаков государственного управления» в регионе. Об этом сообщает RT.

По словам Полонского, «проблематично» реагировать на заявления, сделанные главой субъекта, который в настоящее время не существует.

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«Украине надо обратить внимание на наведение порядка на своей территории, а не пытаться перекладывать ответственность за свои неудачи на плечи другого государства, другого региона», — сказал Полонский.

Он назвал происходящее «провокацией», которая должна объяснить «собственную недееспособность украинской стороны». Полонский подчеркнул, что в Крыму есть, чем заниматься, и уточнил, что силовики постоянно «отлавливают» на территории полуострова шпионов и провокаторов.

Ранее Бабин рассказал, что в некоторых граничащих с полуостровом районах наблюдается «потеря признаков государственного управления». По его словам, в Геническом районе Херсонской области появились «массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения