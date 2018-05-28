Совфед: Минобороны готово к противодействию в случае размещения базы США в Польше

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников рассказал о готовности российского Минобороны к возможному размещению американской военной базы на территории Польши, передает РИА «Новости».

По словам Серебренникова, российское дипломатическое сообщество рассчитывает убедить польскую сторону отказаться от размещения военной базы США на территории своей страны или предупредить это решение.

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«…Министерство обороны РФ готово к противодействию (в случае появления базы) и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся», — сказал Серебренников.

Он не вдавался в детали мероприятий, которые проводятся в военном ведомстве, но добавил, что они направлены «на укрепление безопасности России на этом направлении».

Ранее в Кремле предупредили о контрдействиях после информации о размещении базы США в Польше.