Путин пообещал пограничникам «самые современные» системы вооружения

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 26 мая 2018 года Алексей Дружинин/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поздравил личный состав, персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент напомнил о традициях и примерах воинской доблести, а также подчеркнул, что в настоящее время пограничники решают ответственные и многоплановые задачи.

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«Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем все, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал, какие вооружения обсудит на совещании по ОПК.