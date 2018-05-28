Путин пообещал пограничникам «самые современные» системы вооружения

Российский президент Владимир Путин поздравил личный состав, персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент напомнил о традициях и примерах воинской доблести, а также подчеркнул, что в настоящее время пограничники решают ответственные и многоплановые задачи.

Реклама

«Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем все, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал, какие вооружения обсудит на совещании по ОПК.