Противодиверсионный катер «Грачонок» пополнил российский флот в Средиземном море

Представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев заявил, что противодиверсионный катер (ПДРК) «Грачонок» вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, передает РИА «Новости».

«ПДРК Черноморского флота (проект «Грачонок») вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», — Трухачев.

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По его словам, катер будет заниматься охраной кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечивать защиту пунктов базирования сил соединений ВМФ России.

Катер «Грачонок» создавался для противодействия подводным диверсионно-террористическим силам и средствам, а также для обеспечения деятельности боевых пловцов. Корабль оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и зенитно-ракетными комплексами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами «Калибр» перейдут на постоянную вахту в Средиземном море.