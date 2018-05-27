Украинские военные заявили о потерях в Донбассе

Представители операции Объединенных сил Украины заявили, что за прошедшие сутки погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения во время обстрелов своих позиций в Донбассе, передает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях… Во время боевых действий в прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих», — говорится в сообщении украинских военных.

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Отмечается, что данные потери стали результатом 28 обстрелов позиций украинских военных. Также, по данным украинской армии, дважды огонь был открыт из тяжелого вооружения.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о задержании двух украинских военных.