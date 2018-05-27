Посол в Австралии назвал «грязной провокацией» итоги расследования по MH17

Посол России в Австралии Григорий Логвинов считает, что выводы международной следственной группы, которая занималась расследованием крушения Boeing 777 в Донецкой области, основаны на информации из социальных сетей и «неких международных НПО», говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении.

«Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое «расследование» ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и т.д.», — приводятся на сайте слова Логвинова.

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Посол подчеркнул, что международное сообщество отказалось проводить совместное с Россией расследование. Он отметил, что президент России, а также российские МИД и Минобороны неоднократно комментировали падение самолета рейса MH17 и указывали западным странам на юридические, физические и другие данные, которые опровергают причастность России к крушению самолета.

В связи с этим посол призвал власти Австралии не разговаривать с российской стороной «прокурорским тоном» и не рассчитывать, что Россия «безропотно примет» обвинения без доказательств.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на неточности и нестыковки в деле о крушении MH17.