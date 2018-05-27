Почти 67 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту
Руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что почти 67 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 тысяч 602 жителя Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.
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По его словам, более 300 мирных жителей вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки.
Он также отметил, что в населенном пункте Заафрана продолжает работать центр постконфликтного урегулирования.
Ранее сообщалось, что более 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой.
Как отмечалось, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей.