Почти 67 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Руководитель центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что почти 67 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 тысяч 602 жителя Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

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По его словам, более 300 мирных жителей вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки.

Он также отметил, что в населенном пункте Заафрана продолжает работать центр постконфликтного урегулирования.

Ранее сообщалось, что более 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись домой.

Как отмечалось, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей.