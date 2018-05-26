В Тбилиси назвали ожидаемые сроки вступления Грузии в НАТО

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Квирикашвили, грузинская сторона надеется, что международное содружество, в частности НАТО, «найдут силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения».

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Грузинский премьер объяснил, что членство в НАТО важно для «укрепления безопасности страны».

«Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества», — резюмировал Квирикашвили.

Ранее грузинский премьер заявил, что отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как на настоящий момент.