Столтенберг назвал дату заседания совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил газете Der Spiegel, что заседание совета Россия — НАТО состоится 31 мая.

«В четверг [31 мая] пройдет совет Россия — НАТО для продолжения диалога с российской стороной», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что диалог с Россией «нелегкий» и поэтому подчеркнул его важность. Также Столтенберг добавил, что данная встреча необходима для снижения напряжения между странами.

Ранее сообщалось, что Колумбия станет глобальным партнером НАТО. По словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, страна станет единственным государством Латинской Америки, имеющим такую привилегию.