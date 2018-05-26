Президент Южной Осетии настоял на сохранении российских войск в регионе

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что российские войска являются гарантом безопасности в регионе, передает РИА «Новости» слова политика с Петербургского экономического форума.

«На сегодняшний день Россия является гарантом безопасности республики Южная Осетия. Ни о каких разговорах по выводу войск, по каким-то непонятным желаниям Америки или Грузии, речи не может быть», — сказал Бибилов.

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Он добавил, что, согласно действующим договорам с Россией, последняя обеспечивает безопасность в регионе. По его мнению, другого способа поддержания стабильности в регионе нет.

«Работа, которая идет между нашими силовыми ведомствами и те договоренности, которые есть на уровне президентов и министерств обороны говорят о том, что мы вырабатываем единый контур безопасности», — подчеркнул Бибилов.

Ранее Бибилов пригласил президента России Владимира Путина в Южную Осетию.