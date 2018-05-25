Путин: Россию сдерживают для ограничения ее военного развития

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкционные ограничения нужны для того, чтобы не допустить развития военных технологий страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Одна из причин попыток сдерживания России — не допустить развития оборонных технологий. Но вот, мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на вот эти санкционные режимы», — сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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Он отметил, что вследствие этого санкции являются «бессмысленными, но вредными».

Ранее Путин рассказал, что в мире наблюдается подрыв основ многостороннего сотрудничества, а санкции стали официальным инструментом торговой политики некоторых стран.