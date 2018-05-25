Глава МИД Нидерландов потребовал у России компенсацию за катастрофу с МН17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о якобы наличии прямой взаимосвязи между вооруженными силами России и сбившем МН17 «Буком». Об этом сообщает Reuters.

По словам Блока, он провел телефонный разговор со своим коллегой из России Сергеем Лавровым и проинформировал его о расследовании, но Лавров продолжает отрицать причастность российской стороны к катастрофе.

Реклама

Отмечается, что Блок сообщил, что российской стороне до сих пор не удавалось сотрудничать с ведущей расследование международной группой. Министр Нидерландов призвал Россию изменить такое отношение.

«Мы просим российскую нацию выплатить компенсацию», — заявил Блок.

Ранее Кремль опроверг причастность России к катастрофе MH17.