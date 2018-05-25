В России начались государственные испытания МиГ-35

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что государственные испытания МиГ-35 уже начались, передает РИА «Новости».

«Госиспытания по нему [МиГ-35] уже идут», — сказал Слюсарь.

В 2017 году главнокомандующий Военно-космическими силами России Виктор Бондарев заявил, что МиГ-35 придет на смену всей легкой истребительной авиации.

Также в прошлом году военный эксперт рассказывал об отличиях МиГ-35 от предшествующих моделей. Он отметил, что на истребителе радикально обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и номенклатура авиационных средств поражения. Также у МиГ-35 улучшены двигатели и увеличен запас топлива.