Путин прокомментировал результаты расследования по крушению малайзийского Boeing

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет признавать итоги расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины без допуска к следствию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Президент сказал, что еще не ознакомился с результатами расследования, которые указывают на якобы причастность российских военных к крушению самолета, сбитого из ЗРК «Бук».

Реклама

«Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Украина допущена к расследованию, несмотря на нарушение международных норм — в частности, Киев не закрыл воздушное пространство над местом боевых действий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию переговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.