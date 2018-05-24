МИД прокомментировал выводы следствия по малайзийскому Boeing

МИД России назвал выводы международной следственной комиссии по расследованию крушения самолета Boeing MH17 на востоке Украины «предвзятыми и однобокими». Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Бэллингкэт»», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Россия еще не успела завершить обработку запроса прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи.

Также в МИДе подчеркнули, что блогеры «Беллингкэт» ранее уже уличались в подтасовке фактов о крушении малайзийского Boeing с целью дискредитировать Россию.

Ранее в Госдуме отреагировали на данные о принадлежности сбившего МН17 «Бука» России.