В Нидерландах рассказали о числе подозреваемых по делу о крушении MH17

Официальный представитель международной следственной группы по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что по данному делу проходит менее 50 подозреваемых, передает РИА «Новости».

«Их меньше 50», — сказал Вестербеке.

Реклама

Он также сообщил, что в случае, если появятся свидетели, которые смогут помочь в составлении полной картины и заполнении всех пробелов, следствие может начать двигаться быстрее, однако подчеркнул, что оно «также может занять больше времени».

Ранее сообщалось, что следствие по крушению Boeing на Украине запросило у России данные по ЗРК «Бук».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту.