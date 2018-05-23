Военные России раздали 10 тонн продуктов в Сирии

Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов заявил, что российские военные из центра совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи в пригороде Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего было выдано населению около 10 тонн продуктов: риса, масла, халвы, сахара. Также раздавались товары личной гигиены», — сказал Касумов.

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Он также отметил, что российские военные впервые раздали халву в гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что российские военные раздали семь тонн продуктов и питьевую воду в Восточной Гуте.

Как отмечалось, во всех городах Восточной Гуты также активно ведутся ремонтно-восстановительные работы.